Montemarciano e l’ennesimo ripascimento della spiaggia contro l’erosione costiera

MONTEMARCIANO – Approvato nuovamente il progetto per la messa in sicurezza di un tratto di litorale del Comune e delle infrastrutture pubbliche. E’ l’ultima novità in tema di difesa della costa, in particolare della strada del lungomare Achille Buglioni che a ogni mareggiata viene letteralmente mangiata dal mare Adriatico con conseguenti disagi per residenti e imprese che insistono sull’arenile.

Se la mareggiata del 22 novembre ha riportato la popolazione e l’amministrazione comunale a fare i conti con l’annosa problematica, le soluzioni concrete ancora latitano. Finora l’unica messa in pratica è quella dei ripascimenti della spiaggia, ma a forza di agire in questa direzione, l’ente locale (e con esso la Regione) sta dilapidando risorse economiche preziose.

Oltre al lungomare Buglioni, l’oggetto principale dell’intervento appena approvato con la determina 761 del dicembre 2022 sarà la spiaggia: verrà realizzato un ripascimento del litorale attraverso quintali di ghiaia prelevata dal fiume Esino, nonostante la contrarietà dell’alleanza delle associazioni ambientaliste marchigiane. L’amministrazione comunale ha ri-approvato il progetto definitivo esecutivo già oggetto di un precedente atto: ben 160 mila euro l’importo complessivo dei lavori di messa in sicurezza di un tratto di costa a Marina di Montemarciano, a difesa dell’infrastruttura stradale, mediante ripascimento dell’arenile. Risorse comunali ma soprattutto regionali: la giunta di Montemarciano ha contestualmente inoltrato domanda a palazzo Raffaello perché venga cofinanziato il progetto attraverso lo stanziamento di 123 mila euro, a cui verranno aggiunti 37 mila euro che sono nella disponibilità della giunta comunale targata Bartozzi.

Nel frattempo ancora non vi sono novità riguardo il maxi progetto del Provveditorato alle Opere pubbliche da circa 12 milioni di euro (4 dei quali stanziati da Rfi) per la realizzazione di nuove scogliere da Falconara Marittima a Marina di Montemarciano: questa sarebbe l’unica soluzione, secondo i residenti e gli operatori della zona, per fermare questa continua battaglia, puntualmente persa, con il mare. Il problema è che l’erosione verrebbe con le scogliere “spostata” più a nord, verso Marzocca e Senigallia: l’amministrazione Olivetti e gli imprenditori sono preoccupati sulle eventuali ripercussioni di tali progetti e decisioni regionali.