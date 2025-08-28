Montemarciano: le dimissioni dell’assessora Caprari fanno discutere la città

MONTEMARCIANO – Dopo tanto vociare, ecco arrivare le dimissioni dell’assessora del Comune di Montemarciano Fabiola Caprari. Che qualcosa si muovesse, era già nell’aria da tempo: molti parlavano di fatti personali come dei motivi dell’addio alla giunta del sindaco Maurizio Grilli; ma altri avevano visto nel cambio di sponda politica in vista delle elezioni regionali la causa del distacco.

Il primo a darne comunicazione è il sindaco stesso, con un post sui canali social: «La giunta comunale da me guidata ha preso atto in questi giorni della rinuncia alle deleghe assessorili da parte della dottoressa Fabiola Caprari. Deleghe che comprendevano, tra le altre, la cultura, le politiche giovanili e le politiche sociali e sanitarie. Fabiola, nelle file di Progetto Montemarciano ormai da anni, non sarà dunque più assessore, ma rimarrà comunque consigliere comunale». Post in cui cita espressamente motivi personali e professionali «rispetto ai quali, come sindaco, non ho voluto né potuto obiettare». Oltre ad annunciare che si è al lavoro per individuare un nuovo assessore, nel frattempo le deleghe sono state assunte ad interim dal sindaco Grilli che non parla di rotture politiche, anzi: «Accolgo con piacere la notizia che continuerà a collaborare con la nostra giunta e con l’amministrazione comunale tutta, nella veste di consigliere comunale. Le sue competenze e la sua visione saranno comunque di supporto al nostro Comune e al nostro territorio».

Di tutt’altro parere l’opposizione: «Comprendiamo le frasi di circostanza del sindaco per giustificare i fatti, ma era logico che prima o poi la bomba sarebbe scoppiata: per amministrare serve sempre unità d’intenti. Non è come fare opposizione. E in quella giunta, unità di intenti, era ovvio non ci fosse», riporta Monica Magnini, capogruppo di “Democrazia e Solidarietà”. «Non sappiamo quali sono i veri motivi che hanno indotto l’assessore Caprari a rimettere al sindaco le proprie deleghe. Certo è che i motivi familiari e professionali che, a detta del sindaco, avrebbero portato l’assessore a rimettere le deleghe non reggono perché, se così fosse la dottoressa Caprari non si sarebbe impegnata in una campagna elettorale che potrebbe portarla a ricoprire un ruolo ancor più impegnativo, ovvero quello di consigliere regionale».

A far chiarezza, o perlomeno a provarci, ci ha pensato la stessa ex assessora ufficialmente candidata per le elezioni regionali del prossimo 28 e 29 settembre a fianco però non del centrodestra ma del centrosinistra di Matteo Ricci, nella lista Progetto Marche Vive. La sintesi è che si tratta di una decisione non dettata da contrasti politici, come ha chiarito anche il sindaco Maurizio Grilli, ma dalla volontà di affrontare la campagna elettorale con la massima serietà: «Fare l’assessora è un impegno importante e non voglio dedicare meno tempo e attenzione di quanto ho sempre garantito a Montemarciano, la mia città che amo profondamente – spiega Fabiola Caprari. La campagna regionale richiede un’energia totale: è una scelta di responsabilità, perché credo che in Regione la nostra comunità debba avere finalmente una voce forte e autorevole. Troppo spesso vediamo candidati che passano a stringere mani durante la campagna elettorale e poi spariscono per cinque anni. Io non ci sto. Montemarciano vive una fase complessa: serve avere la Regione al nostro fianco sempre, non solo a parole».