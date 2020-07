Montemarciano, la difesa costiera al centro dell’incontro con Mangialardi

MONTEMARCIANO – Difesa della costa e valorizzazione del lungomare, edilizia scolastica, risorse europee e piste ciclabili. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro tra il candidato a presidente della Regione Marche Maurizio Mangialardi, il sindaco di Montemarciano Damiano Bartozzi e il vicesindaco Andrea Tittarelli.

L’incontro si è svolto proprio sul lungomare di Marina di Montemarciano dove sono iniziate ai primi di luglio le analisi del fondale marino dalla foce dell’Esino a quella del fiume Misa. Si tratta di un’operazione propedeutica al piano da quasi 12 milioni di euro che servirà per posizionare delle scogliere nei punti strategici in modo da contrastare l’erosione costiera, molto forte nel tratto compreso tra Falconara nord, antistante lo stabilimento ex-Montedison, e la zona di Marina di Montemarciano.

Questo l’argomento principe discusso con l’attuale sindaco di Senigallia e candidato alla presidenza regionale: ovviamente il posizionamento delle scogliere, oltre a difendere Falconara Marittima e Montemarciano non dovrà danneggiare il litorale a nord (per via delle correnti che spingono verso nord), in particolare Marzocca e il Ciarnin di Senigallia.

In attesa che le lunghe analisi, l’elaborazione computerizzata e l’avvio e il completamento dei lavori (del provveditorato interregionale per le opere pubbliche), si dovrà pensare però anche a delle soluzioni provvisorie per evitare che i prossimi due inverni modifichino completamente la situazione che si sta studiando in questi giorni.

Non solo scogliere, ma anche valorizzazione di Montemarciano. Come? Tramite interventi volti alla riqualificazione del lungomare, che «tengano conto della valorizzazione della spiaggia di ghiaia, delle attività ubicate e della realizzazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili», insiste il sindaco Damiano Bartozzi.

Per quanto riguarda le risorse, l’occhio va sempre e comunque all’unione europea. Ma le difficoltà non mancano tanto da far propendere Bartozzi per l’istituzione «a livello di Regione Marche, di un “ufficio progettazione ed utilizzo dei fondi europei” a disposizione dei Comuni, soprattutto quelli di più piccole dimensioni, per fare in modo che questi possano usufruire di tutte le risorse che provengono dall’Europa e che sarebbero altrimenti inibite».

Tra le proposte suggerite da Bartozzi per il territorio con l’auspicio che vengano recepite, anche quella relativa all’edilizia scolastica: «Vi è non solo a livello regionale, ma anche su scala nazionale, una forte richiesta di risorse da destinare all’edilizia scolastica».