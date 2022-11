Montemarciano, detriti sulla statale 16 dopo la nuova scossa di terremoto

Chiusa la corsia verso nord per il cedimento di un fabbricato a margine della strada. Comune impegnato nel trasferimento degli alunni della scuola di via Marotti presso quella di via delle Querce, sempre per le problematiche legate al sisma

MONTEMARCIANO – Continuano i problemi legati allo sciame sismico. Problemi diffusi che hanno portato anche a chiudere una corsia della statale 16 Adriatica verso Senigallia. A dare il brusco risveglio al territorio montemarcianese ci ha pensato la nuova scossa di terremoto di ieri mattina, alle ore 6:20 del 20 novembre.

Questo nuovo sisma ha causato il cedimento di una porzione di un fabbricato, già fatiscente, che si trova a margine della strada statale che collega la costa adriatica. In particolare, dopo un sopralluogo lungo la SS16 da parte della Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Anas, Polizia stradale e del sindaco Damiano Bartozzi, è stata disposta la chiusura della corsia direzione Ancona-Senigallia e delle due corsie centrali di entrata-uscita su Via Grotte di Frasassi (S.P. 20 che conduce al quartiere Marcianella), a causa della presenza di alcuni detriti a lato della banchina stradale.

Contemporaneamente è stata soppressa la fermata dell’autobus al Km 281+570 della SS 16 (altezza sottopasso pedonale in corrispondenza dello Stabilimento “Heidi”). Il sindaco del Comune di Montemarciano, dovrà emettere un’ordinanza di messa in sicurezza al proprietario del fabbricato: solo in seguito a tale intervento, la viabilità potrà essere ripristinata.

Nel frattempo, a chi proviene da Montemarciano in direzione Senigallia si consiglia di prendere via Marzocca e strada della Marzocchetta; a chi proviene da Ancona in direzione Marcianella si consigliano via Honorati e via Media oppure strada della Marzocchetta e via Marzocca.

Il Comune è anche alle prese con la vicenda della scuola di via Marotti, chiusa per precauzione a seguito del sopralluogo dei vigili del fuoco, come richiesto da alcuni genitori tramite il gruppo consiliare M5S. L’ente locale ha effettuato le operazioni per ospitare gli alunni della scuola secondaria di I grado Falcinelli di Montemarciano presso il plesso della secondaria di I grado di Marina di Montemarciano, in via delle Querce, così da riprendere la didattica in presenza dopo l’attivazione per alcuni giorni della dad. Per agevolare famiglie e studenti è stato attivato il servizio di trasporto scolastico-navetta, dal plesso di via Marotti a quello di via delle Querce (partenza dal plesso di Montemarciano, Via Marotti 26, alle ore 7.45 e ritorno con arrivo al plesso di Montemarciano, Via Marotti 26, alle ore 13.15-13.20). Il servizio è gratuito.