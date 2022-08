Montemarciano, “Note da Oscar” con la corale San Cassiano all’area archeologica di Marina

MONTEMARCIANO – “Note da Oscar” per una notte indimenticabile nel segno della musica. È quella che offrirà sabato 27 agosto alle ore 21,15 presso l’area archeologica di Marina di Montemarciano la Corale San Cassiano. Un concerto che è ormai un appuntamento tradizionale per la corale diretta dal maestro Maria Beatrice Calai, attesissimo da tutti i cittadini di Montemarciano. Al concerto – realizzato con il patrocinio del Comune di Montemarciano-assessorato alla Cultura – parteciperà il maestro Ivan Curzi al sax soprano.

Una notte all’insegna della musica

Il repertorio in programma, un intenso viaggio attraverso le colonne sonore dei film più celebri, le melodie che sono diventate pietre miliari nel repertorio cinematografico mondiale: da “Adiemus” a “She”, “Webber suite”, “Notte per non dormire”. Immancabile un omaggio a Nicola Piovani con “Dormi Dormi”, “Life is beautiful”. Poi, “Libertango” al sax e piano per omaggiare il tango argentino nel cinema nel segno di Astor Piazzolla. Non sarebbero “Note da Oscar” senza quelle di Ennio Morricone: “C’era una volta il west” (sax e piano), “Love theme”, “Nella fantasia”. Un tuffo poi nella musica dei film d’animazione, per un pubblico più giovane con “Halleluja”, “La bella e la bestia”, “The prayer”. E “Theme from New York New York” in chiusura.

«Un repertorio vasto – spiega la presidente della Corale San Cassiano Tiziana Piaggesi – per accontentare un po’ tutti i gusti del pubblico e per farci conoscere da tutti, grandi e piccoli. Siamo una realtà composta da circa 30 elementi, dai 17 anni in su, uniti da una grande passione per la musica. La corale, nata più di 25 anni fa, esporta il nome e la musica di Montemarciano in giro per l’Italia e l’Europa: siamo stati la prima corale a essersi esibita in concerto dentro alle Grotte di Frasassi, abbiamo suonato per il Papa e prima della pandemia ci siamo cimentati anche in un musical. Abbiamo suonato ovunque e tantissimi impegni ci attendono fino a primavera».

Imminente l’impegno del 17 settembre per il Gemellaggio del Comune di Montemarciano con Hohenkircfhen-Siegertsbrunn (Germania), poi il 2 ottobre il concerto benefico al teatro Valle di Chiaravalle e la trasferta in Sicilia, dal 7 al 10 ottobre, per una serie di concerti a Palermo. L’appuntamento con “Note da Oscar” è per sabato 27 agosto alle ore 21,15 all’Area Archeologica di via dei Tigli a Marina. Ingresso libero. In caso di maltempo, il concerto si svolgerà al teatro Alfieri.