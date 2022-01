Montemarciano, compra il pane ma dimentica il portafogli con la pensione: restituito intatto

MONTEMARCIANO – Una bella storia di onestà quella accaduta ieri mattina a Montemarciano. Protagoniste due donne, una anziana che dopo aver ritirato la pensione va a comprare il pane ma dimentica il portafogli al bancone, e la dipendente del panificio che accortasi di quel portafogli chiama la Polizia locale e consente che venga restituito intatto del prezioso contenuto.

La pensionata, una 80enne del paese, aveva ritirato 500 euro di pensione. Era quindi andata a comprare il pane, poi per la fretta di sistemare le buste e di tornare a casa, lo aveva dimenticato sul bancone accanto alla cassa. Se n’è accorta poco dopo la dipendente, che pur non avendo capito di chi si trattava, non ha comunque esitato nel fare la cosa giusta: ha chiamato la Polizia locale dicendo di aver ritrovato un portafogli in negozio. Gli agenti si sono recati al panificio, hanno portato il portafogli in comando e dai documenti contenuti all’interno sono risaliti alla proprietaria, una signora 80enne pensionata residente in paese.

Hanno trovato il suo numero e le hanno telefonato, avvisandola di aver trovato il suo portafogli. L’anziana incredula è andata a controllare in borsa e quando non lo ha trovato, si è allarmata, salvo poi tranquillizzarsi poco dopo quando, al comando della Polizia locale, glielo hanno restituito intatto: conteneva ancora 487 euro e qualche monetina. Insomma, quasi l’intera pensione meno i pochi euro spesi per acquistare il pane. I conti tornavano, con un grande sospiro di sollievo. «Per fortuna – avrebbe detto l’anziana – avevo appena ritirato la pensione!», aggiungendo mille ringraziamenti.