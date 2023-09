Montemarciano: trovato con 50 grammi di cocaina, fiocina e balestra. Arrestato un pescatore

MONTEMARCIANO – Aveva in casa un ingente quantitativo di cocaina, da suddividere in dosi tramite un bilancino di precisione. Ma anche una balestra con 4 dardi e una fiocina. Arrestato ieri dalla Squadra mobile della Questura di Ancona un ex pescatore campano di 43 anni residente a Marina di Montemarciano.

L’uomo era da tempo al centro di un’indagine sullo spaccio nel capoluogo dorico consumato anche ai danni di minori. La lunga e articolata attività investigativa, condotta dagli uomini della Sezione antidroga della Questura, ha portato all’epilogo sperato: l’arresto, avvenuto ieri mattina, dell’ex pescatore. I sospetti sull’arrestato sono culminati dopo un lungo appostamento, con una perquisizione personale e locale, eseguita nelle prime ore di giovedì, dapprima sotto l’abitazione a Marina di Montemarciano e, successivamente, all’interno dell’immobile. L’uomo è stato bloccato mentre usciva di casa di prima mattina, a piedi, dopodiché è scattata la perquisizione dei locali in uso al 43enne, che ha permesso di rinvenire 50 grammi di cocaina nascosti in un pertugio ricavato sul tetto in legno dell’abitazione, oltre ad un bilancino di precisione. Rinvenuti nell’abitazione anche una balestra con 4 dardi e un fucile subacqueo, che sono stati sequestrati. L’ex pescatore è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alla brillante operazione hanno preso parte anche gli agenti della Polizia Locale di Montemarciano i quali hanno collaborato per questioni afferenti abusivismi edilizi riscontrati presso l’abitazione e per l’affidamento di due cani trovati all’interno.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica l’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Montacuto. Qualche ora fa si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto, al termine della quale il Gip presso il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’arrestato la misura cautelare personale della custodia in carcere, per cui rimane rinchiuso a Montacuto.