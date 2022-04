Montemarciano città sostenibile e amica dei bambini, l’intitolazione del giardino

Alla cerimonia di intitolazione del giardino di via delle Rose parteciperanno anche gli alunni dell'Istituto comprensivo Montemarciano-Marina

MONTEMARCIANO – Una cerimonia per confermare l’impegno da parte del Comune di Montemarciano e della collettività in favore del benessere e dell’attenzione verso il mondo dell’infanzia. Si svolgerà domani (sabato 9 aprile) alle ore 10,30 presso il Giardino di via delle Rose l’intitolazione a “Montemarciano Città Sostenibile e Amica dei Bambini e degli Adolescenti”, nell’ambito del progetto regionale “Città Sostenibili e Amiche dei Bambini e degli Adolescenti”, di cui il Comune di Montemarciano fa parte sin dal 2013 e da cui sono nati l’Osservatorio Infanzia e Adolescenza OS.I.A.MO. e la Consulta dei Giovani.

Alla mattinata parteciperanno gli alunni delle classi seconde dell’I.C. Montemarciano-Marina. Una iniziativa dedicata alle nuove generazioni che si aprirà con i saluti del Sindaco Damiano Bartozzi e dell’Assessore alla Cultura Lorenzo Seta. Poi la parola alla Presidente Consiglio di Istituto Margot Marzo. Interverranno anche la Presidente dell’Osservatorio Infanzia e Adolescenza Serenella Oreficini, la Responsabile di Legambiente Marche per la Scuola, Marcella Cuomo e il Parroco Don Andrea Rocchetti. Dopo i saluti si procederà alla scopertura della nuova targa realizzata con legno di riciclo dal Laboratorio Linfa e, successivamente, i bambini leggeranno dei messaggi di pace e speranza che voleranno via con dei palloncini colorati in lattice naturale.

In caso di maltempo l’evento è rinviato a sabato 16 aprile.