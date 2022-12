La strada che collega via Porcareccia con via Honorati, tra le frazioni di Marina e Gabella, sarà interdetta ai veicoli per almeno tre mesi per sistemare definitivamente le grosse crepe che si erano create oltre un anno fa

MONTEMARCIANO – Chiusa al traffico via San Arco per i lavori stradali che interesseranno la strada che congiunge le frazioni Marina e Gabella di Montemarciano, dove si erano create nell’estate 2021 grosse crepe sull’asfalto. Dopo analisi e monitoraggio del terreno collinare su cui sorge la strada che dovrà ospitare poi la bretella all’autostrada A14, finalmente possono partire i lavori di ripristino del manto.

La chiusura è stata disposta dal Comune di Montemarciano a seguito della richiesta della Costruzioni Stradale Armando di Eleuterio S.r.l. Via San Arco è un’arteria di traffico secondaria, che collega via Porcareccia con via Honorati: alcuni mesi fa è stata interdetta al traffico veicolare una corsia, quella più a sud, per le grosse crepe che si erano create sull’asfalto, possibile segno di un cedimento del terreno sottostante. Il che aveva creato preoccupazione tra i residenti, alla luce del progetto di bretella all’A14 che sarebbe dovuta sorgere proprio lì.

La chiusura al traffico veicolare di via San Arco non sarà breve e durerà da oggi, 5 dicembre, per indicativamente 3 mesi: se ne riparlerà in primavera, quando dovrebbe essere terminato l’intervento di risanamento del piano viabile. La chiusura della strada è funzionale proprio alla rapida risoluzione delle criticità emerse, passo propedeutico per procedere poi con il progetto a cui l’amministrazione Bartozzi aveva detto di non voler rinunciare nonostante le critiche della popolazione residente.