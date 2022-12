Montemarciano, torna nel centro storico la suggestione del presepe vivente

MONTEMARCIANO – Nel centro storico di Montemarciano rivivono tutta la suggestione e la magia del “Presepe Vivente”, organizzato dalle Associazioni del territorio con il patrocinio del Comune. L’appuntamento, attesissimo da tutta la comunità e soprattutto dai bambini, è in programma per domenica 18 dicembre alle ore 15,30 nel cuore del paese che per l’iniziativa farà un tuffo nel passato con ambienti e personaggi. Saranno infatti ricreati ambienti che accolgono arti e mestieri dell’epoca, antichi sapori e giochi, in un tripudio di sentimenti, profumi, sapori e sensazioni di un tempo ormai lontano. Grazie all’impegno delle Associazioni del territorio, già al lavoro da settimane, tutto il centro sarà animato da figuranti, animali, canti e musiche.

L’ingresso è libero, con possibilità di fare un’offerta. Parte delle offerte raccolte sarà destinata a sostenere progetti sul territorio, come negli anni passati. In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata al 6 gennaio 2023.