Montemarciano, borsa contenente 800 euro ritrovata dai carabinieri e restituita

MONTEMARCIANO – Una borsa contenente 800 euro e i documenti della sua proprietaria è stata rinvenuta questa mattina a Montemarciano dai carabinieri della locale Stazione.

La donna, una 27enne che vive a Montemarciano, l’aveva smarrita ed era disperata non solo per la somma contenuta ma anche per tutti i documenti. Sono stati i militari a ritrovarla, alla fermata dell’autobus proprio al centro del paese, e a contattare la proprietaria informandola del ritrovamento.

La donna, felicissima e incredula, si è presentata alla caserma di via De Gasperi dove i militari le hanno restituito la borsa che conteneva tutto: soldi e documenti. Superata l’emozione, la donna ha ringraziato sentitamente i militari per averla aiutata.