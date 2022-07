Montemarciano, ai bagnanti garantita la Guardia medica turistica

Il presidio sarà un punto di riferimento per risolvere le problematiche di chi si trova in spiaggia, in particolare per i turisti non residenti

MONTEMARCIANO – Il Comune di Montemarciano potrà garantire ai bagnanti il servizio di Guardia medica turistica. Lo ha reso noto in un documento ufficiale l’Area Vasta 2 – Distretto 7 di Ancona. Il presidio, a disposizione dei bagnanti, sarà un punto di riferimento per risolvere le problematiche di chi si trova in spiaggia, in particolare per i turisti non residenti, ma anche per piccoli grandi problemi come la prescrizione di una ricetta. Un servizio primario molto importante, specie in considerazione dell’elevato numero di persone che affollano in questo periodo il lungomare.

Il Servizio stagionale di assistenza sanitaria riservato ai turisti nel periodo dal 13 luglio al 15 settembre 2022 sarà attivo tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ora 18:30 nella sede della Guardia Turistica di Montemarciano, in via Lungomare (lato arenile all’altezza dell’ex Area Camper). Info: 335 7439045.

Il servizio è stato reso possibile all’interesse dell’amministrazione comunale e al pressing esercitato sulla Asur nonché alla disponibilità di un giovane medico neolaureato di Montemarciano che per spirito di servizio si è preso l’incarico di mantenere aperto il presidio, per garantire il servizio ai cittadini della sua stessa comunità.