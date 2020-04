Badante ubriaca aggredisce i carabinieri. Arrestata a Montemarciano

MONTEMARCIANO – Badante ubriaca arrestata dai Carabinieri. È accaduto a Montemarciano martedì sera, 31 marzo, quando i militari sono intervenuti in un’abitazione di due coniugi 80enni per una donna che stava causando confusione e problemi.



Aveva bevuto troppo e aveva iniziato a infastidire i due anziani presso cui lavorava come badante da solo una settimana. Gli stessi, che le davano anche l’alloggio, avevano cercato di allontanarla senza riuscirvi.

La donna, una 37enne di nazionalità bulgara, è stata richiamata all’ordine dai militari intervenuti i quali le hanno chiesto di andarsene. Dopo aver infastidito gli anziani, la giovane si è scagliata contro i carabinieri tentando di colpirli con i pugni, senza però riuscire a raggiungere l’obiettivo.

Per resistenza a pubblico ufficiale è stata quindi arrestata e portata in caserma. Dopo una notte in camera di sicurezza, è arrivata la sua liberazione dal magistrato presso il Tribunale di Ancona in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto della donna residente a Maiolati Spontini. Nel frattempo ha ovviamente perso il lavoro.