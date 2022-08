Montemarciano, auto contro scooter sulla Statale: ferito un centauro

MONTEMARCIANO – Violentissimo scontro oggi verso le 13,30 lungo la Statale 16 tra Marzocca di Senigallia e Marina di Montemarciano. A restare ferito, un centauro di 52 anni che stava tornando a casa a Falconara Marittima in sella al suo scooter. Per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada di Senigallia, intervenuta per i rilievi di legge, sembra che una vettura Dacia Duster condotta da una donna di 61 anni abbia perso il controllo andando a invadere la corsia opposta. L’auto, che procedeva con direzione nord, diretta a Senigallia, improvvisamente ha sbandato andando a urtare il cordolo che separa la sede stradale dal campo adiacente e quell’urto ha determinato lo scoppio dello pneumatico anteriore sinistro.

La donna, nel disperato tentativo di rientrare in corsia s’è trovata di fronte lo scooter Beverly 125cc del 52enne che invece procedeva regolarmente verso Falconara Marittima. Un impatto violentissimo in seguito al quale lo scooter è stato proiettato a circa 50 metri di distanza. Immediato l’intervento dei soccorsi sanitari: sul posto l’automedica del 118, l’ambulanza della Pubblica Assistenza Avis di Montemarciano e della Croce gialla di Chiaravalle. Data la dinamica e il pericolo per il centauro, da Torrette è stata inviata l’eliambulanza Icaro01 che è atterrata su un campo adiacente alla carreggiata. Il ferito, cosciente, è stato trasferito in ambulanza in codice rosso a Torrette. La donna, sotto choc, è stata colta da malore e trasportata anche lei in pronto soccorso a Torrette ma con un codice di bassa gravità. Sul posto anche l’ispettore referente della sezione Incidenti del Compartimento Polstrada Ancona. Disagi al traffico che è stato regolato con la collaborazione della Polizia locale.

Piloti e medici rianimatori del 118 a bordo di Icaro01

I soccorsi sanitari lungo la SS16