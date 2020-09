Montemarciano: Attraversa sulle strisce ma viene investita, 18enne grave a Torrette

MONTEMARCIANO – Stava attraversando la strada, poco lontano da casa, quando è stata investita da un’auto. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi verso le 18,10 in via dei Platani a Marina di Montemarciano, pochi metri prima della rotatoria di via Honorati (vicino al complesso commerciale Il Triangolo). Una donna residente a Senigallia al volante di una Mini Cooper ha travolto una ragazza di 18 anni, che proprio in quel momento stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Un impatto violentissimo in seguito al quale la giovane è finita sul cofano e ha sfondato il parabrezza dell’auto. La donna, sotto choc, è scesa a prestare soccorso e ha lanciato l’allarme al 118. Sul posto l’ambulanza dell’Avis pubblica assistenza di Montemarciano, che ha trasportato la ragazza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Al momento dell’investimento per fortuna era cosciente, anche se dolorante per i traumi riportati. Le sue condizioni sono gravi ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto oltre ai sanitari sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Senigallia e i militari della locale Stazione di Montemarciano per i rilievi di legge e per deviare il traffico.