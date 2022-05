Montemarciano, assalto dei banditi all’Eurocom: usati sette veicoli rubati per sbarrare la strada, disseminati chiodi

In azione un vero e proprio commando di banditi che ha disseminato chiodi per impedire ai carabinieri di intervenire. Ingente il bottino del furto

MONTEMARCIANO – Assalto dei banditi nella notte ai danni della ditta “Eurocom D.L.E.” di via Maestri del Lavoro a Montemarciano. Il colpo, pianificato nei minimi dettagli dai ladri, è stato messo a segno verso le 3,30. Quello, l’orario in cui è scattato l’allarme dell’azienda – specializzata nella vendita all’ingrosso di apparecchi elettronici, computer e telefonia – ma la banda era già operativa da molto prima. Sono stati posti sette veicoli rubati a ostruire le vie di accesso all’area, in modo che le forze dell’ordine non avrebbero potuto tempestivamente intervenire. Sette veicoli, tra macchine e furgoni. Il che significa che la banda deve essere composta da almeno una decina di persone, forse anche di più.

I banditi hanno forzato il cancello esterno, poi uno degli ingressi dello stabile e poi la porta del caveau, dal quale sono stati asportati vari apparecchi, tra cui molti telefoni cellulari. Difficile fare una stima ancora, ma certamente si tratta di un bottino ingentissimo. I titolari dell’azienda stanno procedendo a una quantificazione del danno, comunque coperto da assicurazione.

Immediato l’intervento dei Carabinieri e della vigilanza privata della Vedetta2/Mondialpol che hanno tentato di raggiungere lo stabilimento, non certo senza difficoltà: oltre ai mezzi erano stati disseminati a terra dei chiodi che hanno forato le gomme di alcuni mezzi. Disagi per i cittadini che stamattina dovevano recarsi al lavoro e che si sono trovati alcune strade chiuse in attesa che venissero ripulite dai chiodi. Indagini in corso.