Vaccinazioni, anche a Montemarciano arriva il Camper vax

MONTEMARCIANO – Anche a Montemarciano farà tappa il Camper Vax, il camper dell’Area Vasta2 dotato di frigorifero e allestito per le attività di vaccinazione on the road.

La Protezione civile ha consegnato cinque camper, uno per Area vasta, che gireranno tutta la regione e nelle zone del cratere sismico per favorire la vaccinazione di massa.

La Direzione dell’Area Vasta 2, a seguito di richiesta da parte dell’amministrazione comunale, ha comunicato che il Camper vax arriverà a Montemarciano sostando in via Umberto Primo, praticamente davanti al Municipio e alla Biblioteca, il prossimo venerdì 3 settembre, dalle ore 14 alle 19 e sarà possibile sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid 19.

«Ricordiamo alla cittadinanza che non è necessaria alcuna prenotazione – fanno sapere dal Comune – e verranno garantite prime e seconde dosi del vaccino a tutta la popolazione. L’obiettivo è appunto quello di implementare la campagna vaccinale per tutti i cittadini e in particolare per gli over 60 e la popolazione fragile non ancora vaccinata che non si è ancora prenotata».

Un modo dunque per facilitare chi non ha possibilità di muoversi dal proprio paese e che grazie a queste unità mobili, potrà verificare concretamente l’efficacia dei servizi di prossimità, ricevendo la dose di vaccino. Importante sottolineare l’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Damiano Bartozzi per far inserire Montemarciano nella mappa dei tragitti del Camper vax dell’Area vasta2.