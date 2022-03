Montemarciano, appartamento in fiamme: choc in piazza delle Regioni

MONTEMARCIANO – Allarme questa mattina verso le 11 in un appartamento al secondo piano di una palazzina in piazza delle Regioni, al centro del paese. I residenti – marito e moglie – si sono accorti delle fiamme divampate da un elettrodomestico (sembra un frigorifero) che stavano spostando. In pochi istanti le fiamme hanno aggredito la cucina, con pareti e mobilia interamente in legno. I residenti, sotto choc ma per fortuna non feriti, sono riusciti a mettersi in salvo e uscire dall’appartamento portando con sè anche gli animali domestici. Le loro grida di aiuto hanno attirato l’attenzione degli altri condomini, anch’essi prontamente usciti dalla palazzina. Intanto è scattata la richiesta di soccorso al numero unico di emergenza 112: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza dell’Avis Pubblica Assistenza di Montemarciano, la Polizia locale con due pattuglie, i Carabinieri della Stazione di Marzocca e Montemarciano con i rispettivi Comandanti, e i Vigili del fuoco di Senigallia e Ancona con tre automezzi. Lunghe e complesse le operazioni di spegnimento del rogo che ha invaso tutta la cucina divorando suppellettili e mobili. Danni da calore e da fumo in tutto l’appartamento che al momento risulta inagibile. La Polizia locale ha chiuso la strada per consentire ai soccorsi di operare in sicurezza. Sul posto è intervenuto anche il funzionario dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Ancona ingegner Angelo Molinari. I pompieri hanno accertato che l’origine del rogo è accidentale, per fortuna non si sono registrati feriti. La situazione al momento è sotto controllo, l’incendio è stato domato ma sono in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza della palazzina.