Montemarciano, ancora casi di covid in città ma l’ondata sembra rallentare

MONTEMARCIANO – La città fa ancora i conti con l’ondata di covid. Non si fermano infatti i contagi anche se i numeri continuano a calare, ma non si fermano nemmeno i comportamenti vietati in questo periodo di restrizioni alla circolazione. Tanto che son partite altre sanzioni.

Stando alle informazioni diffuse ufficialmente dal Comune, al 27 dicembre erano 28 le persone positive al covid e 42 quelle in quarantena. Numeri più bassi rispetto alla settimana scorsa ma comunque ancora degni di attenzione.

E proprio sul fronte controlli, i Carabinieri della compagnia senigalliese hanno ieri, 28 dicembre, individuato a Montemarciano tre persone che non potevano trovarsi lì. Si tratta di un 18enne, di un 48enne e di un 54enne tutti residenti a Senigallia. Erano fuori da locali o comunque all’esterno ma non potevano essere in un altro comune senza giustificato motivo.

Il giovane, inoltre, era senza mascherina e aveva con sé anche dell’hashish, motivo per cui oltre alla doppia sanzione, è scattata anche la segnalazione alla prefettura come assuntore di stupefacenti.