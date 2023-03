Montemarciano, un albero piantato per ogni nuovo nato

MONTEMARCIANO – Un appuntamento speciale perché celebra le nuove nascite e le rinascite. È l’iniziativa “Un albero per ogni nato”, che anche quest’anno l’amministrazione comunale di Montemarciano ha voluto organizzare per dare il benvenuto nella comunità ai 47 nuovi cittadini e nuove cittadine nati nel 2022. Sono esattamente 22 maschi e 25 femmine, ai quali il Comune di Montemarciano, in collaborazione con l’Osservatorio Infanzia e Adolescenza Montemarciano (OS.I.A.MO.) e il Gruppo Spiaggia Pulita, in occasione della 9° edizione della Festa dell’Albero, ha deciso di dedicare un nuovo albero.

La cerimonia, particolarmente sentita in paese, si è svolta con successo di partecipazione sabato mattina al Parco “Il Verziere” di via Berlinguer e in via Molinello, dove amministratori e cittadini hanno dato il benvenuto ai nuovi arrivati e alle nuove arrivate, e insieme a loro, a tante nuove piante: aceri, gelsi, pioppi e lecci.

Le essenze arboree sono state donate dal Vivaio Forestale Regionale e piantate in aree libere, in ripristino di fallanze e dove si erano effettuati abbattimenti di alberi malati o secchi.

Un impegno per l’ambiente e la salute e contro il riscaldamento globale intrapreso due anni fa in piena pandemia, con la consegna a domicilio di un mini ulivo, e che è proseguita quest’anno con la piantumazione su area pubblica.

Le famiglie che non sono riuscite a partecipare all’iniziativa e che vorranno conoscere la posizione del proprio albero e così prendersene cura (innaffiandolo regolarmente nella stagione secca e controllandone lo stato di salute) possono chiedere all’Ufficio Ambiente scrivendo una email a p.giancarli@comune.montemarciano.ancona.it.