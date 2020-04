A Montemarciano sono 19 le persone contagiate dal coronavirus

MONTEMARCIANO – Salgono a 19 i contagiati dal coronavirus nel territorio comunale di Montemarciano, mentre i residenti attualmente in stato di quarantena preventiva sono sette. L’aggiornamento sulla situazione nella città costiera arriva direttamente dal sindaco Damiano Bartozzi.

Anche i comuni come Montemarciano cercano di tenere informata la popolazione su un mostro invisibile di cui ogni giorni vengono presentati dati a livello regionale, nazionale e mondiale ma di cui effettivamente si fa fatica a capire l’entità a livello locale.

Ecco perché l’amministrazione comunale ha voluto aggiornare la cittadinanza circa i contagi che a lunedì 20 aprile 2020 sono meno di una ventina, come emerge dai dati estrapolati dalla piattaforma Cohesion della Regione Marche. Oltre ai contagiati e positivi, in città ci sono anche sette persone in quarantena preventiva per le quali il periodo di isolamento terminerà tra venerdì 24 e mercoledì 29 aprile.

«I dati odierni dimostrano – spiega Bartozzi – che, grazie ai sacrifici sostenuti da tutti i cittadini, la situazione risulta attualmente sotto controllo. L’amministrazione comunale intende pertanto ringraziare tutta la cittadinanza per il senso di responsabilità mostrato e rinnova l’invito a rispettare le regole vigenti restando il più possibile a casa e limitando al massimo gli spostamenti».