Mondolfo, colto da malore in casa: a salvarlo l’auto parcheggiata nel posto riservato agli ambulanti

MONDOLFO – Anziano colto da malore e tratto in salvo grazie ad una fortuita casualità: la sua auto era in sosta in un posto dedicato agli ambulanti del mercato settimanale del lunedì. Gli uomini della municipale si sono così adoperati per rintracciarlo scoprendo che l’uomo si trovava riverso a terra nella sua abitazione.



È successo nell’ultima giornata di luglio in via Cavour. Mentre le persone iniziavano ad affollare il tratto compreso tra piazzale Borroni, via Mazzini e viale Cavour, un’auto, una Mercedes, si trovava in sosta dove non avrebbe dovuto: da lì è iniziata la ricerca che ha portato alla scoperta.



Il pensionato, conosciuto alla comunità, non si vedeva in giro da qualche giorno: grazie anche ai familiari, è stato possibile raggiungerlo a casa dove si trovava dolorante e riverso sul pavimento. Sul posto anche il 118 che, dopo le cure del caso, ha provveduto al trasferimento all’ospedale di Fano dove l’uomo si trova in osservazione.