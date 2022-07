Molestie sul treno e lite al porto: doppio intervento della Polizia a Senigallia

SENIGALLIA – Liti e discussioni interviene la Polizia a calmare gli animi. Due in particolare gli interventi effettuati nelle ultime giornate da parte degli agenti del Commissariato cittadino, entrambi in orario serale.

Il primo caso riguarda una molestia che è stata messa in atto su un treno proveniente da Pesaro: responsabile del comportamento molesto è un cittadino pugliese che, per futili motivi, aveva iniziato a discutere con un cittadino extracomunitario. Il convoglio è stato fermato alla stazione ferroviaria di Senigallia per permettere l’intervento della Polizia e ciò ha permesso di farlo scendere in modo da non far tardare il treno. Identificato, dalla verifica sui precedenti è emerso che, poche ore prima, il pugliese era stato colpito dal foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Rimini. Per l’atteggiamento molesto è stato allontanato anche da Senigallia.

Altra discussione, sfociata in vera e propria lite, è quella avvenuta nei giorni scorsi al molo di ponente. L’acceso diverbio è scaturito poiché, come ricostruito dagli agenti, una donna 45enne di Senigallia ha aggredito senza motivo una 72enne dell’hinterland. Dopo aver riportato la calma tra le due, il personale ha constatato che la senigalliese dal comportamento manifestamente aggressivo e con diversi precedenti penali a carico, era in evidente stato alterato per abuso di sostanza alcoliche. Da qui la sanzione ai sensi dell’art. 688 del codice penale per ubriachezza molesta.