Molesta i clienti di un bar a Senigallia e poi si scaglia contro gli agenti: denunciato

SENIGALLIA – Molesta gli utenti di un locale e per questo viene denunciato. È successo a Senigallia, nel pomeriggio di ieri, 27 dicembre, quando un uomo particolarmente agitato era stato segnalato al Foro annonario. Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia che hanno fermato un 36enne del posto.

Fin da subito il giovane, privo della mascherina obbligatoria anche all’aperto, si è opposto al controllo, insultando i poliziotti e rifiutandosi di declinare le proprie generalità. In mano aveva delle bottiglie di birra che si temeva potessero essere lanciate. Portato in Commissariato ha continuato a comportarsi nella stessa maniera: solo dopo essersi scagliato contro gli agenti ed essere stato successivamente calmato si è riusciti a conoscere la sua identità.

Il 36enne senigalliese è stato quindi denunciato a piede libero per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltraggio e lesioni: a seguito ai suoi impeti d’ira, uno degli agenti è dovuto ricorrere alle cure mediche. Come se non bastasse è stato anche sanzionato per l’inosservanza delle norme anti covid ed è stato avviato l’iter per la misura di prevenzione del divieto di accesso alle aree urbane ed in particolare ai locali pubblici.