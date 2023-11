Moda solidale, sfilata a Senigallia a favore della Caritas

SENIGALLIA – Creatività, stile e moda al servizio della solidarietà. Anna Leoni, in arte LIO, propone capsule della sua collezione autunno-inverno 2023/2024 a favore della sartoria solidale Caritas.

La sfilata solidale sta diventando un appuntamento fisso per Senigallia: questa volta l’appuntamento, interamente gratuito, è per domenica 5 novembre alle ore 17 in via Cellini 140, nello showroom della ditta Società della Pietra, che ha scelto di offrire i suoi spazi per ospitare e dare sostegno al progetto.

Gli abiti che vedremo sfilare in passerella, pezzi unici ed estremamente ricercati e creativi, andranno a sostenere attraverso delle donazioni la sartoria di Caritas, un progetto in evoluzione che nasce nei locali del magazzino solidale Rikrea e coinvolge un gruppo di donne di varie nazionalità ed età, che Caritas cerca di reinserire dal punto di vista sociale e professionale, nell’ottica della cooperativa sociale Undicesimaora di restituire dignità e fiducia in sé stessi attraverso il lavoro.

«La mia piccola collezione – spiega l’artista Anna Leoni, che già a novembre si era resa protagonista di analoga iniziativa a favore della popolazione alluvionata, sempre insieme a Caritas – vuole essere un viaggio nel mondo dell’eleganza quotidiana, dove lo stile ritrova i veri valori del made in Italy, quali l’artigianalità, la cura dei dettagli e la scelta di tessuti di alta qualità».