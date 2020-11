Misure anti covid, sospeso il front office al Tribunale del Malato di Senigallia

Ufficio cittadino chiuso per far fronte alla pandemia in atto. Il coordinatore Solazzi: «Una disposizione a livello nazionale per la sicurezza di utenti e operatori». L'attività continua in modalità smart working con un numero di telefono a disposizione della città, cinque giorni su sette

