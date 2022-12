Mira a un cinghiale, spara al collega: cacciatore ferito ad Arcevia

Uomo di Serra de' Conti trasportato all'ospedale regionale a Torrette di Ancona per la ferita a una gamba ma è fuori pericolo: tragedia sfiorata

ARCEVIA – Tragedia sfiorata questo pomeriggio ai piedi del monte Sant’Angelo dove un cacciatore ha ferito un collega della battuta di caccia. Per fortuna di quest’ultimo, il colpo lo ha raggiunto a una gamba senza ferirlo gravemente e non versa in pericolo di vita.

Tutto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:30 quando i cacciatori di una squadra di Barbara erano intenti a inseguire dei cinghiali. Proprio dopo il passaggio di un ungulato, mancato da un cacciatore classe ’47 dell’entroterra senigalliese, sarebbe partito il secondo colpo che ha raggiunto però il collega a una coscia. Per l’amico di Serra de’ Conti sono stati attivati subito i soccorsi.

Prima si è alzata in volo l’eliambulanza ma per le difficoltà meteorologiche non sarebbe stata di aiuto. L’uomo è stato portato da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale regionale a Torrette di Ancona.