Minorenni al centro scommesse, la Polizia di Senigallia multa l’esercente

Ancora servizi di contrasto alla ludopatia tra gli adulti ma soprattutto prevenzione per i giovanissimi

SENIGALLIA – Minorenni colti mentre si trovavano all’interno di un centro scommesse cittadino. Non è una novità che tali esercizi vengano frequentati da persone con meno di 18 anni e proprio per questo sono stati disposti dal questore di Ancona Cesare Capocasa specifici servizi per il controllo delle sale scommesse.

I controlli hanno riguardato sia il fronte autorizzativo, e quindi le licenze, sia la prevenzione dei fenomeni di disagio minorile, e dunque la presenza di ragazzi. L’accertamento effettuato dagli uomini del commissariato di Senigallia ha permesso di mettere in luce che due minorenni erano nel centro scommesse e che il titolare dell’esercizio non aveva controllato loro i documenti.

Così i giovani sono stati affidati ai genitori, mentre all’esercente è stata fatta una sanzione amministrativa pari a 6.666,67 euro, pari a quasi 13 milioni di vecchie lire. Il verbale di contestazione è stato quindi trasmesso all’ufficio Monopoli di Stato di Ancona, che emetterà un provvedimento di sospensione dell’attività per una durata variabile tra i 10 e i 30 giorni.

I controlli della Polizia di Stato, posti anche in chiave di contrasto e prevenzione della ludopatia negli adulti come tra i giovanissimi, proseguiranno anche nelle prossime settimane.