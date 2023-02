Minacciano l’albergatore con un coltello, due denunce a Senigallia

Nei guai due 20enni residenti in Vallesina. In un locale sono stati sorpresi tre 18enni che spendevano banconote false. Patente ritirata a un 56enne che aveva alzato il gomito prima di guidare

SENIGALLIA – Domenica notte di intensi controlli quella appena trascorsa, con cinque giovani denunciati dai carabinieri nella sola spiaggia di velluto.

I militari sono intervenuti in un hotel di Senigallia dove c’era stato un diverbio tra dei giovani e il titolare. Durante questa lite uno dei ragazzi aveva minacciato l’uomo con un coltello. Identificati, i responsabili della minaccia sono due 20enni residenti in vallesina, trovati in possesso del coltello che è stato poi sottoposto a sequestro. Sono stati denunciati per minaccia e porto di oggetti atti ad offendere.

Tra i servizi disposti anche per evitare eventuali eccessi legati all’uso di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti nei locali di intrattenimento, sono stati sorpresi tre giovani mentre spendevano banconote false alla cassa. Trovati in possesso di 12 banconote tutte di piccolo taglio, sottoposte a sequestro, i tre 18enni delle province di Ancona e Pesaro sono stati denunciati per spendita di banconote false.

Infine, durante i controlli stradali è stato identificato un uomo classe ‘67, alla guida della sua autovettura mentre viaggiava lungo la s.s. 16. All’etilometro è risultato positivo con un tasso di 0,55 g/l. Patente ritirata e sanzione amministrativa.