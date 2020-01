Senigallia, minaccia il suicidio: salvato dai poliziotti

SENIGALLIA – Un 80enne di Senigallia ha chiamato il 113 per manifestare la sua volontà di suicidarsi. La telefonata è arrivata al centralino del commissariato di polizia nel tardo pomeriggio di ieri: gli agenti, attraverso il numero, si sono subito precipitati nella sua abitazione ma l’uomo non era in casa.

Hanno richiamato il pensionato che ha continuato a dire di voler farla finita. Dopo aver tentato di dissuaderlo al telefono, sono riusciti a farsi dire dove si trovasse, ovvero nell’ospedale cittadino, e lì si sono recati. Dopo brevi ricerche lo hanno rintracciato al quinto piano, vicino a una finestra.

L’anziano, che soffre di depressione, è stato allontanato dalla finestra e affidato al personale medico. Subito dopo è stato raggiunto dai familiari.