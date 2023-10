Minacce e ricatti: un arresto per estorsione a Montemarciano

MONTEMARCIANO – Un uomo è finito in carcere per estorsione. A mettergli le manette sono stati i carabinieri della stazione cittadina che, ieri pomeriggio, 19 ottobre, hanno effettuato l’arresto in flagranza di reato.

L’uomo – un 20enne di nazionalità italiana – si era infatti reso responsabile di minacce a seguito delle quali era riuscito a farsi consegnare dalla vittima 500 euro.

A farne le spese in questo caso è stato un giovane del posto di appena 17 anni che ha segnalato l’episodio ai militari: questi hanno potuto seguirlo mentre consegnava al malvivente i soldi richiesti.

Dopo le formalità, l’uomo è stato quindi dichiarato in stato di arresto e portato in carcere: per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di Ancona Montacuto.