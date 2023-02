M’illumino di Meno: luci spente nei monumenti a Senigallia, Serra de’ Conti, Corinaldo e Trecastelli

SENIGALLIA – Sono diverse le adesioni a “M’illumino di meno”, la storica iniziativa di Rai Radio 2 e della trasmissione Caterpillar che promuove una cultura legata alla sostenibilità ambientale, al risparmio delle risorse, alla riduzione degli sprechi e al riuso. Lanciata nel 2005, è giunta alla sua 19esima edizione e, superata la maggiore età, trova pieno riconoscimento come Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, istituita istituita con legge n. 35, del 27 aprile 2022.

Il Comune di Senigallia aderisce spegnendo, a partire dalle ore 20, le luci di porta Lambertina, della rotonda a mare e della facciata della residenza municipale. Questi sono i luoghi simbolo per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi di stretta attualità.

Anche a Corinaldo si interverrà in tal senso. Giovedì 16 febbraio, dalle ore 20 alle ore 22 sarà spenta come simbolo del risparmio energetico l’illuminazione pubblica del loggiato del palazzo comunale e della piazza Martiri del Risorgimento. Incentrato invece sull’educazione dei giovani è il momento formativo e informativo che si è tenuto in mattinata con i ragazzi della scuola primaria e della secondaria di primo grado di Corinaldo.

Tra le adesioni anche quella di Trecastelli che, per “M’illumino di meno”, spegne le luci in alcuni luoghi ed edifici simbolo della città, quali il villino Romualdo nella municipalità di Ripe, l’Arco malatestiano in località Castel Colonna e l’ufficio unico dei servizi sociali nella municipalità di Monterado. Ma ad affiancare questo gesto ci sono molte azioni già intraprese o in programma per rendere la città più sostenibile: dagli interventi di efficientamento energetico sulle scuole, al potenziamento del sistema di illuminazione a led sul territorio, dai temi della riduzione nella produzione dei rifiuti e della lotta alla plastica fino alla promozione dell’uso della bicicletta con la realizzazione dei percorsi ciclopedonali, alla messa a dimora di nuovi alberi, alla condivisione dell’arte del riuso.

L’invito di Caterpillar è stato raccolto anche dal Comune di Serra de’ Conti che spegnerà le luci della torre civica e del campanile dell’ex convento San Carlo: l’ente collaborerà anche con l’associazione TiVittori all’evento non energivoro Art’s Lumen previsto per il 19 febbraio al Museo delle Arti Monastiche “Le stanze del tempo sospeso”.