La Mille Miglia è sfrecciata lungo le strade di Senigallia

SENIGALLIA – Mattinata di gara, sport ed emozioni con il passaggio della Mille Miglia in centro storico e sul lungomare della spiaggia di velluto. Oggi, mercoledì 14 giugno, era infatti attesa la carovana di oltre 400 auto storiche, preceduta dal Ferrari Tribute e accompagnata dalla 1000 Miglia Green. Una carrellata di vetture così diverse tra loro che, puntualmente, non ha mancato di lasciare a bocca aperta giovani e meno giovani.

Sostanzialmente la Mille Miglia è una festa che attira sempre un alto numero di curiosi e appassionati dei motori. Il tempo incerto l’ha forse in parte rovinata, ma il passaggio è stato comunque salutato da tanti senigalliesi e turisti che hanno sfidato la pioggia pur di assistere alla celebre corsa. Un po’ le forme inusuali e le carrozzerie retrò, un po’ il rombo dei potenti motori che dicono ancora la loro: fatto sta che lungo le strade cittadine si erano radunate tante persone, spalmate in un percorso di circa 16 km dal Cesano fino a Marzocca, passando per il centro storico e il lungomare.

L’ultimo passaggio era stato nel 2019 (e prima ancora nel 2015), con controllo timbri in piazza Garibaldi mentre stavolta il check si è spostato al foro annonario dove si è radunato il maggior numero di persone. Tanti i commenti positivi per una sventagliata di auto per tutti i gusti che la città spera possa tornare anche l’anno prossimo. Così come confida il Club Motori d’Epoca Senigallia: il sodalizio di appassionati è riuscito a convincere gli organizzatori della Mille Miglia a tornare in città ma ha al contempo organizzato una vera e propria settimana motoristica incentrata sulla rievocazione storica del circuito Città di Senigallia.

Fino a domenica 18 giugno alla rotonda a mare è visitabile tutti i pomeriggi una mostra dedicata allo storico circuito cittadino, con le foto dei campioni che vi hanno corso nel grande interesse della città. Tra le altre iniziative: venerdì 16, alle ore 21, al cinema Gabbiano sarà la volta della proiezione di “Gli anni folli della velocità”, un pluripremiato docu-film del senigalliese Gabriele Ogiva, con immagini spettacolari e originali del circuito; sabato 17, dal pomeriggio, nel vallato della Rocca Roveresca ci sarà il parcheggio dei mezzi d’epoca, in attesa di partecipare la sera ad “Italianissima”, il concorso per auto e moto italiane, mentre domenica 18 ci sarà il clou della manifestazione, con la rievocazione del circuito storico. Partendo sempre dal prato della Rocca, i partecipanti potranno ripercorrere il tracciato originale su cui hanno corso i grandi campioni dell’epoca.