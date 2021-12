Milano, Oscar della stampa al presidente di Box Marche Tonino Dominici

MILANO – Il corinaldese Tonino Dominici è l’uomo individuato come “Imprenditore dell’anno” dagli Oscar della Stampa 2021. Il riconoscimento al presidente e amministratore delegato di Box Marche è arrivato lo scorso 2 dicembre allo Spazio Antologico di Milano, in occasione dell’incontro tra le migliori realtà nella filiera della stampa commerciale, del packaging, del converting, delle applicazioni wide e industriali.

L’evento da oltre 30 anni individua nel settore della stampa e del converting le eccellenze del sistema Italia, premiando quelle realtà che puntano al continuo upgrade di prodotti e servizi ottenuti grazie a strategie di innovazione tecnologica, gestionale, delle risorse umane.

E proprio in questi valori risiede la motivazione del conferimento del premio a Tonino Dominici: «Nato nell’entroterra in provincia di Ancona, è sposato e ha un figlio. Entra in Box Marche nel 1974, nel 1990 ne diventa direttore generale e dal 1993 assume il ruolo anche di amministratore delegato. Nel 2010 è socio di riferimento della Box Marche SpA e dal maggio 2013 presidente e amministratore delegato. Curioso di apprendere e di conoscere, è un convinto sostenitore della qualità totale e del Pensiero Snello come strumento imprescindibile per una eccellente gestione dei processi in azienda. Diffonde cultura del cambiamento seguendo personalmente i progetti, motivando ed incoraggiando le persone della propria organizzazione. Dinamico e comunicativo, ha contribuito a far diventare Box Marche un esempio di azienda eccellente, innovativa e fuori dagli schemi, capace di creare packaging di valore. La tecnologia di cui va fiero è quella che la sera torna a casa, quella delle persone, appunto!».

Il nuovo rinascimento industriale – LEGGI L’INTERVISTA

Sono infatti loro, le persone, il vero motore dell’azienda e il presidente di questa dinamica realtà cartotecnica di Corinaldo ha voluto ringraziare i propri collaboratori e gli imprenditori che continuano a scommettere su Box Marche: «Questo riconoscimento prestigioso è il coronamento del lavoro di tutta la squadra Box Marche – ha dichiarato con soddisfazione Dominici – Vogliamo dedicarlo a tutti gli imprenditori che in questo difficile periodo sono riusciti a dare continuità alla nostra filiera, con coraggio e tenacia».

Il prestigioso award è stato consegnato da Marco Marangoni, territory head e amministratore delegato Heidelberg Italia. A designare i vincitori in questa edizione una giuria composta da sette componenti: Renzo Callegari, consulente per le produzioni presso Cheil Italy; Valentina Carnevali, chief marketing officer di Stratego Group e segretario generale di DMA Italia; Fausto Ceolini, consulente per aziende per l’Industria 4.0; Luca Fiammenghi, docente di tecniche grafiche avanzate al Politecnico di Milano; Stefano Portolani, consulente indipendente in materia economica finanziaria e senior analyst del centro Studi Printing di Stratego Group; Franco Martinetti, art director.

Oltre al premio c’è di più: dal 2019 gli Oscar della Stampa e il Club delle Eccellenze danno vita, inoltre, al Print Economic Forum. Un forum condotto da economisti, giornalisti ed esperti del mondo della comunicazione: tavole rotonde, dibattiti aperti, presentazioni di ricerche esclusive basate sui dati di settore che raffrontano la situazione nazionale con lo scenario mondiale con l’obiettivo di dare ai partecipanti una chiara visione del futuro del settore e una reale prospettiva di filiera.