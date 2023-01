Migranti sbarcati ad Ancona, Senigallia ospita i minori non accompagnati

Dei 37 profughi salvati a largo delle coste della Libia, 12 sono minorenni: si tratta di giovani e giovanissimi senza genitori, ospitati dalla Caritas in una struttura già a disposizione per l'emergenza Ucraina

SENIGALLIA – Anche la spiaggia di velluto è pronta a fare la sua parte per l’accoglienza dei migranti minorenni sbarcati ieri sera, 10 gennaio, al porto di Ancona dopo un lungo viaggio dalle coste libiche. La nave “Ocean Viking” di Sos Méditerranée, con 37 naufraghi salvati, è entrata nello scalo dorico intorno alle ore 19 e subito sono iniziati i controlli medici e le operazioni di identificazione.

Delle 37 persone, sono 12 attualmente i minori che sono stati trasferiti presso strutture messe a disposizione dalla Caritas senigalliese in collaborazione con i servizi sociali del Comune. Il tutto è coordinato dalla Prefettura dorica.

Ma già è in arrivo un’altra nave. L’attracco della “Geo Barents” di Medici Senza Frontiere era previsto per le ore 15 di oggi, 11 gennaio, ma le pessime condizioni meteo nella notte hanno costretto l’imbarcazione a un forte rallentamento. A bordo ci sono 73 migranti e richiedenti asilo, tra cui – stando alle prime informazioni – altri 16 minorenni. Tranne una ragazza, unica minore di sesso femminile che sarà trasferita presso un altro centro marchigiano, i 15 giovani saranno tutti accolti in strutture dell’area senigalliese o nella disponibilità della Caritas cittadina.