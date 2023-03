Migranti nel centro storico a Serra de’ Conti, residenti esprimono dubbi sull’accoglienza

Svolta una partecipata assemblea sul futuro dell'ex hotel de' Conti che dovrebbe trasformarsi in hub per decine di stranieri. Ecco cos'è accaduto

SERRA DE’ CONTI – Migranti, quando l’accoglienza può trasformarsi da occasione di solidarietà a portatrice di problemi. In paese verrà ospitata all’ex Hotel de’ Conti una cinquantina di persone straniere, ma dai cittadini è stata espressa una forte preoccupazione. Tanto da redigere un documento pubblico e costringere l’amministrazione a indire un’assemblea – svoltasi lunedì 20 marzo – per dare informazioni e rassicurare la comunità.

Innanzitutto una perplessità riguarda il numero elevato di persone che si vorrebbero far integrare in un piccolo paese: avere nel cuore del centro abitato una grande concentrazione di immigrati, se non ben accolti e gestiti, potrebbe originare un grave problema per la vita sociale. In secondo luogo è già cospicua la presenza di persone e lavoratori extracomunitari nel territorio comunale. L’altra obiezione è riferita alla posizione: dentro il centro abitato e nei pressi di attività commerciali che potrebbero subire un grave danno economico. Infine, un’altra preoccupazione è legata a chi gestirà la struttura, che in passato non ha operato al meglio, in un immobile molto più piccolo, sempre a Serra de’ Conti.

Le preoccupazioni del Comitato (che ha già raccolto circa 150 firme per fermare il progetto) sono condivise dall’amministrazione comunale che si dichiara disponibile a lavorare insieme per ovviare alla scelta fatta dalle Autorità competenti in materia e per limitare i possibili disagi ai cittadini e agli immigrati che saranno ospitati nella struttura.