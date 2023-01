Migranti, 13 minori si allontanano dal centro di accoglienza a Senigallia

SENIGALLIA – Appena arrivati e già hanno voluto allontanarsi. Sono almeno 13 i minori che hanno fatto perdere tracce e contatti dal centro di accoglienza straordinario allestito in un residence di Senigallia dopo lo sbarco dalle navi delle ONG ad Ancona. All’appello mancano tra i 10 e gli 11 ragazzi.

La fuga nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 gennaio, dalla struttura sita in piazzale Morandi dove erano accolte 39 persone (https://www.centropagina.it/senigallia/migranti-sbarcati-navi-ong-ancona-39-minorenni-accolti-senigallia/). Un allontanamento volontario di cui ancora non si conoscono i motivi: con tutta probabilità più d’un ragazzo sta cercando di raggiungere una città dove poter chiedere aiuto ai propri contatti e connazionali, altri potrebbero puntare dritto verso familiari.

Solo tre per il momento hanno fatto ritorno nella struttura gestita dalla Caritas diocesana e messa a disposizione gratuitamente da un imprenditore privato. La prefettura sta cercando di rintracciare gli altri. Sembra che un gruppetto sia stato ritrovato nell’area riminese, non sono esclusi altri “ritorni” al centro di accoglienza straordinario temporaneo per minori non accompagnati.