Migliaia di persone a Senigallia con il naso all’insù per ammirare i fuochi d’artificio – FOTO

SENIGALLIA – Tutti con il naso all’insù per ammirare i fuochi d’artificio. Si è svolto infatti ieri sera, martedì 23 agosto, il tradizionale spettacolo pirotecnico sul mare che ogni anno – eccezion fatta per le ultime due estati causa rischio covid – incanta migliaia di persone lungo tutti i 14 km della spiaggia di velluto. Uno show di luci e colori che ha entusiasmato, seppure con una minor durata, grandi e piccoli.

Dopo lo stop forzato del 2020 e del 2021 per i rischi connessi alla pandemia da covid e per il non poter scongiurare assembramenti, l’estate 2022 è stata quella della ripartenza su vari fronti, compreso quello dei grandi eventi: Xmasters, Summer Jamboree e, prima della fiera, i consueti fuochi d’artificio.

Lo spettacolo, ormai un appuntamento fisso durante la stagione estiva senigalliese, è anche forse il più apprezzato dal pubblico, il più variegato possibile: in migliaia si sono riversati sulla spiaggia per poter osservare le forme che si stagliavano in cielo e stupirsi, come da piccoli, dei forti botti che accompagnano le figure colorate.

Decisamente minore la durata dello show, sceso a 20 minuti di spettacolo, ma sempre sufficienti ad affascinare cittadini e turisti. Per il vento che soffiava ieri sera, si è dovuto sfruttare uno solo dei due originari punti di sparo dei fuochi, che son partiti dunque solo dal molo di levante e non anche dalla rotonda a mare, per motivi di sicurezza.

Ma comunque è un bel ricordo della stagione estiva che si avvia alla conclusione, complici l’avvicinarsi del rientro a scuola ma soprattutto la fine delle ferie per la gran parte dei lavoratori.