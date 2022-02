TRECASTELLI – Migliaia i veicoli controllati in un anno dalla Polizia locale dell’Unione dei comuni “Le Terre della Marca Senone” che ha elevato più di due multe al giorno per tutto il 2021. Sono solo alcuni dei dati del report presentato dal comando che ha competenza nei territori di Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Trecastelli. Un’annata intensa, densa di controlli e servizi incentrati sulla verifica dell’osservanza delle leggi, tra cui, principalmente, il codice della strada e i regolamenti di polizia urbana e rurale. A snocciolare i dati è il comandante Leonardo Latini, che precisa anche come siano solo parte dell’azione effettivamente svolta dalla Polizia locale nel corso del 2021: «Non comprendono tutta l’attività di prevenzione, informazione e assistenza alla popolazione che non culmina nell’applicazione di una sanzione».

Nel complesso le sanzioni per violazioni al Codice della Strada elevate sono state 771. Di queste, 115 hanno fatto seguito alle verifiche sugli oltre 2370 veicoli fatte con oltre 370 posti di controllo; 241 violazioni al limite di velocità sono state rilevate grazie a 45 servizi di controllo elettronico con l’autovelox; 23 servizi con la strumentazione Targa System, che permette di fermare e sanzionare su strada i veicoli sprovvisti di copertura assicurativa o con la revisione periodica scaduta, hanno portato alla contestazione di 23 violazioni.

Tra le voci più frequenti ci sono però irregolarità nella sosta. Sono ben 286 le multe accertate in 372 servizi di controllo a piedi, tra le quali numerose per sosta non autorizzata sui parcheggi per persone disabili. Un’abitudine ancora dura da scalfire a quanto sembra.

I veicoli sequestrati sono stati sette, due quelli sottoposti a fermo amministrativo. Gli incidenti stradali rilevati durante l’anno sono stati 23, di cui dieci con feriti.

La Polizia locale di Trecastelli impegnata nei controlli stradali

Il comando della Polizia locale dell’Unione senone non ha ovviamente tralasciato la verifica sulle altre norme e sui regolamenti comunali. Sono state accertate nove violazioni dei regolamenti di polizia urbana e rurale, tre dei regolamenti edilizi, nove alla normativa sulla tenuta dei cani e l’iscrizione all’anagrafe canina.

Sul fronte pandemia, sono state elevate cinque sanzioni per altrettante violazioni della normativa anti-covid; sei sanzioni per abbandono illecito di rifiuti e 18 sanzioni per la violazione al testo unico sull’immigrazione. Relativamente all’attività di polizia giudiziaria sono state quattro le notizie di reato inviate alla Procura della Repubblica di Ancona.