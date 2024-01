Migliaia di controlli, centinaia di denunce: i numeri della polizia di Senigallia nel 2023

SENIGALLIA – Quasi 12 mila persone e oltre 4 mila veicoli controllati, 12 arresti, centinaia di denunce e oltre 10 kg di stupefacenti sequestrati. Sono alcuni dei dati relativi all’attività degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Senigallia svolta lungo tutto il 2023. Un’attività intensa, considerato anche l’esiguo numero di poliziotti in servizio sulla spiaggia di velluto che dimostra però come ci sia ancora tanto lavoro da fare.

I dati sono stati forniti dalla dirigente del commissariato senigalliese, la vicequestore Mabj Bosco, e dal commissario Fabiano Arcangeli. Nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2023 sono state controllate 11.900 persone, ispezionati 4.282 veicoli sia durante i normali controlli alla circolazione di soggetti e mezzi, sia in occasione di servizi speciali. Le manette sono scattate ai polsi di 12 persone, mentre sono salite a 187 gli individui denunciati dalla Polizia, a fronte di 291 reati denunciati. Il che significa che ben due terzi dei reati trovano risposta nell’attività delle forze dell’ordine.

Passando al tema degli stupefacenti, il 2023 ha visto il sequestro di oltre 10 kg di hashish e marijuana, 292 grammi di cocaina, 2 di eroina e 1 grammo di altre sostanze psicotrope. Alcune di queste sono state sequestrate a chi guidava veicoli sulla pubblica via. Le violazioni stradali certificate e sanzionate sono 51, mentre solo 27 le violazioni amministrative.

Sempre per quanto riguarda l’attività amministrativa, il commissariato è stato impegnato anche nel proporre al questore di Ancona misure di prevenzione per evitare la commissione di reati, come il foglio di via obbligatorio (9 nel 2023) e l’avviso orale (8), mentre da questi non si è passati in nessun caso alla sorveglianza speciale nel corso dell’anno appena concluso. I controlli, oltre 1000, hanno riguardato però anche i soggetti sottoposti a obblighi disposti da questura e tribunale mentre i passaporti, servizio disposto proprio dal commissariato, sono stati rilasciati a 3.300 persone in un solo anno.