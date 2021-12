Messaggi ambientalisti e cartoni, videoproiezione sulla rocca di Senigallia

La distruzione del monumento diventa simbolo per sensibilizzare sulla salvaguardia del pianeta, mentre giostra e pista di pattinaggio sono in un'altra piazza. L'iniziativa a pochi giorni dal natale divide subito i cittadini

SENIGALLIA – Ad appena tre giorni dal Natale è stato avviato il videomapping proiettato sulla rocca roveresca. Si tratta di una delle iniziative per abbellire la città e celebrare le festività che, da ieri sera, 22 dicembre, si protrarrà fino al 9 gennaio 2022. Già ipotizzata nel pacchetto di eventi per le feste natalizie, ma con un ulteriore costo di 18.300 euro (15 mila + iva 22%) come da determina dirigenziale n° 1522 del 22/12/202, la videoproiezione – perché di questo si tratta, ben diverso dal videomapping che rende dinamiche e fluide le superfici giocando con la realtà aumentata – ha lo scopo non solo di rappresentare il tema natalizio ma anche di mandare un messaggio di sensibilizzazione sulle problematiche ambientali.

Realizzata dal regista Matteo Mazzoni insieme al visual designer Luca Attili, la videoproiezione sulla facciata dell’imponente rocca roveresca lancia il messaggio sulle conseguenze dell’azione dell’uomo rispetto al suo ambiente, alla sua città. Modificazioni che producono effetti importanti, spesso disastrosi, emergenze ambientali mostrate con immagini simbolo che portano fino alla distruzione della Rocca stessa, metafora del pianeta e del suo ecosistema.

«L’obiettivo – spiegano dal Comune di Senigallia – è fare capire l’importanza della preservazione delle risorse naturali e di come l’uomo non possa continuare a sfruttare le risorse del pianeta puntando ad una crescita illimitata, che la natura non può sostenere. Quanto di tutto questo arriva davvero alla gente? Quanto sono realmente consapevoli le persone di tutto questo? Un progetto nato dall’urgenza di trovare soluzioni e di fare tutti qualcosa».

Un ulteriore modo (QUI le FOTO della città vestita a festa) di celebrare questo periodo dell’anno ma che è stato subito commentato – apprezzato ma anche criticato – da tanti cittadini sui social network. Tra gli aspetti meno azzeccati, secondo molti senigalliesi, c’è il fatto di proiettare messaggi ambientali forti a fianco ad animazioni per bambini e per di più su un monumento storico simbolo della città, svilendolo. Il tutto è poi inserito in una piazza, piazza del Duca, che per i bambini non ha nulla, dato che la giostra e la pista di pattinaggio sono posizionati in piazza Garibaldi. Dal Comune però un messaggio positivo: «Ci auguriamo che tutti i cittadini possano prendere consapevolezza e che apprezzino il messaggio di questa iniziativa».