Medaglia d’argento al valore atletico per la senigalliese Linda Rossi

SENIGALLIA – «Con grande felicità comunico che ti è stata conferita la Medaglia d’argento al Valore Atletico in riconoscimento dei risultati agonistici ottenuti nel 2019». Inizia così la lettera che il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) Giovanni Malagò ha scritto a Linda Rossi, giovane senigalliese ma soprattutto pluricampionessa nel pattinaggio di velocità.



Lettera che continua con il ringraziamento del Coni «per la generosa dedizione all’attività: ti auguro di poter conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni». La medaglia d’argento al valore atletico verrà poi consegnata a Linda Rossi appena possibile, rende noto il Coni, nel corso di una cerimonia che per le restrizioni covid non si è potuta tenere e che verrà organizzata dal comitato territoriale marchigiano.



Grande riconoscimento dunque per la sportiva di Senigallia: Linda Rossi ha vinto tutto con le rotelle ai piedi (TUTTI I SUCCESSI), come per esempio il titolo europeo, e recentemente anche la sua avventura nel pattinaggio sul ghiaccio ha ottenuto ottimi risultati, come testimonia l’argento in coppa del mondo a Helsinki, anche se l’obiettivo rimangono le olimpiadi 2022.



«Ringrazio il Coni e il presidente Giovanni Malagò per l’onorificenza ricevuta – ha dichiarato Linda Rossi – La Medaglia d’argento al Valore Atletico è per me un onore e un impegno a perseguire ogni giorno il mio sogno sportivo, per me e per l’Italia sportiva».