Imprenditore e amante dello sci, Vallone in lutto per Mauro Montesi

Molto conosciuto in città, dopo avere lottato contro una grave malattia, è mancato ieri. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria di Borgo Bicchia

SENIGALLIA- Saranno ricordato domani pomeriggio, 11 febbraio, Mauro Montesi, l’imprenditore 62enne deceduto ieri (domenica 9 febbraio).

Dopo avere combattuto la sua battaglia contro una grave malattia, lascia la moglie Fabrizia, le figlie Elisa ed Erica, i generi Alessandro e Luca, i nipoti Lorenzo e Nora.

La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria Ofr Senigallia di Borgo Bicchia. Domani, (11 febbraio) alle 14 saranno celebrati i funerali nella chiesa di Vallone, la frazione dove risiedeva insieme alla sua famiglia.

Montesi era un imprenditore molto conosciuto in città, appassionato di sci, era solito partecipare a molte iniziative dello Sci Club Senigallia. «Questa mattina devo darvi una triste notizia …. triste soprattutto per chi ha avuto modo di conoscere il nostro Socio ed Amico Mauro Montesi che già ci mancava da quando purtroppo si è ammalato – le parole del presidente dello Sci Club Gabriele Gemignani -. I ricordi dei bellissimi momenti passati insieme a lui, ed alle sue adorate figlie, non si cancelleranno mai nella mente e nel cuore di tutti noi. Condoglianze ai suoi Cari da parte di tutta la Grande famiglia dello Sci Club Senigallia».