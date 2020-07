SENIGALLIA- Riprendono, dopo l’emergenza sanitaria legata al covid-19, le visite dei familiari ai propri cari, ospiti della Fondazione “Città di Senigallia”, ma rimane alta la soglia di guardia per evitare una recrudescenza della malattia proprio tra le persone più fragili.

Da inizio luglio, infatti, verrà sfruttato il giardino della struttura di via del Seminario per effettuare le visite: saranno scaglionate per evitare assembramenti, in base alle norme regionali e dell’unità operativa sociale e sanitaria di Senigallia.

A comunicarlo è il direttore Francesco Costanzi, dopo una valutazione del rapporto benefici/rischi per gli anziani ospiti della Fondazione “Città di Senigallia”, covid free da oltre un mese.

«Nonostante all’esterno, il generale allentamento delle misure anti covid faccia sembrare come ormai passata la situazione sanitaria, nelle strutture per anziani si deve, per direttiva regionale, continuare a mantenere il più alto livello di attenzione e prevenzione, per scongiurare il rischio di nuovi contagi». Misure di sicurezza che spiegano così: trovandosi di fronte a persone già fragili, è opportuno (oltre che obbligatorio) prendere qualche precauzione in più come disposto dall’unità operativa sociale e sanitaria di Senigallia.

Rimangono da privilegiare, quando si può, forme di comunicazione a distanza, come le telefonate o le videochiamate, che continueranno a essere effettuate giornalmente. Ma nel frattempo la struttura senigalliese si è organizzata per sfruttare gli spazi all’aperto, dove normalmente vengono svolte molteplici attività, come la pet therapy. Anche se all’aperto, però, rimangono valide le norme igienico sanitarie che impongono l’utilizzo di mascherine e guanti, di lavarsi le mani prima e dopo la visita e di osservare il metro di distanza. Ai familiari degli ospiti della fondazione Città di Senigallia verrà rilevata la temperatura e dovrà essere compilato un questionario, ma è un primo assaggio di graduale e lento ritorno alla normalità. Una nuova normalità.