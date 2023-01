Marotta, ragazza dà in escandescenze e aggredisce i carabinieri: arrestata

MAROTTA – Ha aggredito i soccorritori, compresi i carabinieri, rimediando perfino una denuncia. È successo la notte di Capodanno tra Mondolfo e Marotta all’altezza di Sterpettine. La vicenda ha quasi del grottesco ed è iniziata con quello che doveva essere un soccorso. Protagoniste della vicenda due ragazze rimaste in panne con la loro auto: vedendo il mezzo fermo in mezzo alla strada un automobilista in transito si è fermato per prestare loro soccorso.



Le due, presumibilmente in uno stato psicofisico alterato, invece di manifestare gratitudine avrebbero iniziato ad inveire nei confronti del buon samaritano. Visto lo scaldarsi degli animi, sul posto sono stati chiamati ad intervenire i militari ed il 118. Le due, nemmeno di fronte alle divise, avrebbero accennato a placarsi, anzi: hanno continuato a dare in escandescenza anche nei confronti dei carabinieri.



Una in particolare avrebbe aggredito un militare con il risultato di finire in manette: la giovane è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. La sua situazione si è ulteriormente aggravata in caserma dove le intemperanze sono proseguite. A distanza di 24 ore è arrivata la convalida dell’arresto per la giovane che ha iniziato questo 2023 non certo nel migliore di modi.