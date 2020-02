Senigallia, market della droga in casa: in manette giovane pusher

SENIGALLIA- Un 27enne senigalliese è stato arrestato dalla polizia dopo un’attenta operazione finalizzata alla repressione del consumo e dello spaccio di droga. Gli agenti hanno sequestrato 300 grammi di sostanza stupefacente ed un valore sul mercato di oltre 10mila euro.

Il giovane da tempo era diventato un punto di riferimento per numerosi consumatori della zona con cui è stato visto più volte dagli agenti in atteggiamenti sospetti. I controlli della polizia sono stati allargati all’interno dell’abitazione e delle relative pertinenze dove lo stesso abita unitamente ai propri familiari.

In diversi ambienti dell’abitazione sono state rinvenuti numerosi involucri contenenti una varietà di sostanze stupefacenti che vanno dalla cocaina alle morfine e cannabinoidi oltre ad oggetti utilizzati per la lavorazione e il confezionamento della droga. Il giovane è stato arrestato: il giudice ha disposto i domiciliari in attesa della convalida dell’arresto.