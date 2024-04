Mario Tozzi a Senigallia per il decennale dell’alluvione 2014

SENIGALLIA – Un convegno, con la partecipazione del noto ricercatore e divulgatore Mario Tozzi, segnerà il decennale della grave alluvione che nel 2014 sconvolse la spiaggia di velluto. L’iniziativa, che si terrà il 10 maggio al cinema Gabbiano di via Maierini, è organizzata dal GIS (Gruppo Imprenditori Senigallia) e dalla Fondazione Caritas Senigallia che hanno chiamato l’ospite d’eccezione e volto noto della tv.

Tozzi parteciperà al convegno “2014-2024, dieci anni dall’alluvione. Fare impresa nonostante tutto”, il cui punto di partenza è questo: le ultime calamità naturali (a soli otto di distanza da quel 3 maggio 2014 si è verificata quella del 15 settembre 2022) hanno modificato profondamente il modo di fare impresa nel territorio senigalliese e vallivo. Se le imprese hanno testimoniato con il loro lavoro e le riaperture (salvo alcuni casi di chiusura o cessazione a seguito dei danni subiti) la volontà di rimanere in quest’area che nonostante tutto si presenta fragile e condizionata da alcune criticità annose e complesse.

Una volontà anche di non arrendersi se la si guarda da un’altra prospettiva. E proprio qui entra in gioco il talento del noto conduttore e primo ricercatore del Cnr: Mario Tozzi darà nuovi stimoli agli imprenditori, grazie alla sua capacità di essere allo stesso tempo scientifico ed empatico con il pubblico, così come siamo abituati a vederlo in tv. Focus: la gestione del cambiamento climatico e del rischio alluvione (nello specifico caso di Senigallia) per costruire una cultura che non sia solo quella dell’emergenza ma soprattutto della prevenzione.