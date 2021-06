Mario Biondi infiamma Senigallia: al via il CaterTour con il tradizionale concerto all’alba

SENIGALLIA – Un risveglio speciale per Senigallia e soprattutto per coloro che hanno avuto la fortuna ed il privilegio di assistere al concerto all’alba di Mario Biondi. Si è aperta infatti alle prime luci del sole l’edizione 2021 del CaterRaduno che, quest’anno, ha cambiato veste diventando CaterTour, manifestazione a tappe che ha già toccato Pesaro e farà capolino anche a Cervia.

Il legame con la Spiaggia di Velluto e la celebre manifestazione di Radio Rai è ancora saldo: tante le persone che hanno messo la sveglia prestissimo per farsi ammaliare dalla voce calda e suadente di Biondi che, dal tetto della Rotonda a mare, incorniciato in una splendida alba, non ha certo deluso le tante persone accorse per assistere al suo live.

Nel gennaio di quest’anno, per festeggiare i suoi cinquanta anni, l’artista catanese ha dato alla luce un nuovo album “Dare”. Da luglio partirà il suo nuovo tour Mario Biondi Live 2021 di cui i senigalliesi hanno potuto godere di una bellissima anteprima. Biondi durante il suo concerto ha fatto la spola tra i vecchi successi come Love is a Temple, ma ha dato anche diversi assaggi dell’ultimo lavoro (vedi Lov-Lov-Love).

Mario Biondi al CaterTour 2021 a Senigallia

Uno spettacolo esclusivo, godibile anche in Visual, grazie al canale Radio2 su Rai Play e condotto da Filippo Solibello, Claudia de Lillo e Marco Ardemagni, le voci di Caterpillar AM, che sono finalmente tornate ad incontrare il loro pubblico, presso la Rotonda a Mare dopo l’anno sabbatico dovuto al Covid-19.

