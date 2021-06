Marina di Montemarciano, al ristorante da Nialtri la giornata della solidarietà per i bambini dell’ospedale Salesi

Il 23 giugno l’intero incasso del primo piatto "Mandracchio", sia a pranzo che a cena, sarà donato all'associazione “Contro il cancro con amore” per l'acquisto di una centrale per la gestione dei 4 monitor

MONTEMARCIANO – Anche quest’anno, Alberto Vignoli, titolare del ristorante di Marina di Montemarciano “Da Nialtri” organizza “La giornata della solidarietà”, in programma il 23 giugno. Si è infatti messo a disposizione per il “Progetto Salesi 2020” che consiste nell’acquisto di una centrale per la gestione dei 4 monitor, donati la scorsa edizione e utilizzati per il monitoraggio dei parametri vitali dei piccoli pazienti al servizio del Dipartimento di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale Salsi di Ancona, una realtà molto importante per la cura dei piccoli colpiti da neoplasie.

Il ristorante “Da Nialtri” devolverà l’intero incasso del primo piatto “Mandracchio” sia a pranzo che a cena all’associazione “Contro il cancro con amore” con sede a Roma (Via Giana Angiussola, 51) per poter procedere all’acquisto di suddetta centrale.

A questo progetto parteciperà il gruppo “Le nostre mani scaldano i bimbi” con la vendita di copertine fatte a mano da signore di tutta Italia donandole per vari progetti e supportato dall’associazione “MAM Beyond borders”.

Con le somme accantonate nella speciale giornata si potrà procedere alla donazione della centrale, chiudendo così il il “Progetto Salesi 2020”.

Appuntamento quindi ristorante “Da Nialtri” (via Lungomare 131 Marina di Montemarciano). Per prenotazioni: 3351449702.

Per chi volesse contribuire ad aiutare: associazione contro il cancro con amore- IBAN:IT29N0760103200000035995000 – Causale: Progetto Salesi 2020.