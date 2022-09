Marche, l’alluvione sulla stampa internazionale: dalla Spagna alla Francia passando per Inghilterra e Polonia ecco cosa scrive il mondo

ANCONA – La stampa internazionale accende i riflettori sulla nostra regione, le Marche, devastate dall’alluvione che si è abbattuta su gran parte del territorio nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 settembre. Il bilancio, attualmente, è di 11 morti e (ancora) 2 dispersi.

Le ricerche continuano, così come l’inchiesta della magistratura. Sia la procura di Urbino, sia quella di Ancona hanno aperto un fascicolo per diverse fattispecie di reato.

La notizia, lo dicevamo, ha avuto un’eco mediatica internazionale. Le foto di Senigallia e dei paesi limitrofi sono rimbalzate persino Oltreoceano: dall’autorevole The Washington Post, fino al giornale britannico Daily Mail.

I cugini francesi, nei più letti e storici quotidiani parlano di una catastrofe e titolano così sulla testata Le Monde: «Italie: de violents orages sur la région des Marches, dans le centre du pays, tuent au moins dix personnes».

Notizie flash sul portale di France24, che, per intenderci, è il canale di informazione più aggiornato (un po’ come l’italiano RaiNews24) e su 20minutes.fr. Les Marches, così viene definita la nostra regione Oltralpe, hanno guadagnato tanti click anche in Polonia.

Qui il portale di notizie web Wiadomosci focalizza l’attenzione sulla bomba d’acqua che ha colpito la regione, tra una notizia di guerra e una di politica nazionale. Scrivono così: «’Bomba wodna’ we Włoszech. Są ofiary śmiertelne, dramatyczne zdjęcia».

L'”Huffington post” spagnolo e l’alluvione che ha colpito le Marche

Più comprensibile il titolo inglese del Daily Mail, che parla di bomba d’acqua: «’Water bomb’ kills at least ten people as 16 inches of rain falls in Italy’s Marche region in just two hours, sparking catastrophic floods» Il titolo fa riferimento a 10 persone, poiché la notizia è stata battuta poco dopo l’accaduto. Solo dopo si scoprirà che il bilancio dei morti, purtroppo, sarà destinato a crescere.

Le news dell’alluvione di qualche giorno fa sono arrivate anche in Spagna. Ad interessarsene, lì, è stato l’Huffington post iberico. Ecco cosa si legge: «Al menos diez muertos y varios desaparecidos, entre ellos un niño, tras una tromba de agua en Italia».

Una foto degli abitanti di Cantiano, in provincia di Pesaro Urbino, mentre spalano fango è stata pubblicata da uno dei quotidiani spagnoli per eccellenza, El País: «Las lluvias torrenciales en el centro de Italia causan al menos 10 muertos». E ancora: «Otras cuatro personas, entre ellas dos niños de entre seis y ocho años, están desaparecidas en la provincia de Ancona».